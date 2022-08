Návrat na český trůn? Kvitová k tomu potřebuje v Cincinnati ještě dvě výhry

Začalo to nenápadným vítězstvím nad Švýcarkou Teichmannovou, ale po kanáru, který Petra Kvitová nadělila světové pětce Tunisance Džábirové je potřeba výrazně zpozornět. Pokud by dvaatřicetiletá tenistka na turnaji v Cincinnati postoupila do finále, vrátí se po delší době na pozici české jedničky.

Foto: Aaron Doster, ČTK/AP Petra Kvitová v osmifinálové bitvě v Cincinnati.Foto : Aaron Doster, ČTK/AP

Článek "V Torontu jsem nehrála nejlíp, vypadla jsem v hned prvním kole, takže tohle jsem opravdu potřebovala, dobrou vzpruhu," usmívala se Kvitová po své dvacáté výhře v roce 2022. Na poměry dvojnásobné wimbledonské šampionky to rozhodně není nic zázračného. V roce 2011 se Kvitová dostala na rekordních 62 výher, loni jich však měla 29, předloni 26. V nevyzpytatelném světě současného ženského tenisu se ovšem stále dokáže prosazovat, což v této sezoně potvrdila 29. turnajovým titulem kariéry v Eastbourne. A fanoušci české hráčky by se jistě nezlobili, kdyby zaokrouhlovala hned v Cincinnati. US Open Operované zápěstí nepustí Vondroušovou ani na US Open Některé pasáže duelu s Tunisankou totiž připomínaly dobu, kdy proti hře Kvitové prakticky nebylo žádné obrany. Přitom začátek roku 2022 byl pro ni hodně vachrlatý, z posledních 17 zápasů proti hráčkám z top 10 Kvitová vyhrála jen tři. Ačkoli měla s Džábirovou 43 nevynucených chyb, diváky si získala 31 vítěznými údery a Tunisanka ve si ve třetí sadě nevěděla rady. "Musím se jí omluvit za některé ty lajny. Já jsem to tak nemyslela! Někdy jsou dny, kdy do toho jdete a daří se. Záleží na tom, jak se ráno probudím, ale tohle byl opravdu skvělý zápas," prohlásila Kvitová. V čtvrtfinále ji dnes čeká po 19.30 SELČ rodačka ze Záhřebu reprezentující Austrálii Ajla Tomljanovicová, se kterou Kvitová dosud nikdy nehrála. Pokud by ale uspěla i tentokrát, pak už by jí stačila jen jedna výhra (nad vítězkou duelu Keysová vs. Rybakinová), aby se znovu stala českou jedničkou. Ve virtuálním světovém žebříčku je nyní 27. Její krajanky Karolína Plíšková a Barbora Krejčíková, které se v této sezoně potýkají se slabší či kolísavou formou, figurují v tuto chvíli na 19. a 20. místě. V případě postupu až do finále by si Kvitová připsala k současnému zisku dalších 395 bodů a obě by přeskočila. Večer zjistíme, jak se před tímhle úkolem v Cincinnati vyspala. US Open Bývalí šampioni Venus Williamsová a Thiem dostali divoké karty pro US Open

