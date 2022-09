Nejlepší juniorka světa? Nic moc se nemění, říká Havlíčková. Plány směřuje k Ostravě

„Zase to nic moc nemění," držela emoce na uzdě Havlíčková, která v New Yorku vyhrála pět dvouher, než ztroskotala v titulovém souboji na Filipínce Ealaové. Už ve třetím kole juniorky ale prohrála nasazená jednička Belgičanka Sofia Costoulasová a nadějná Češka, která letos vyhrála French Open, se vyhoupla až na první pozici.

„Na Australian Open mi to do kvalifikace asi nevyjde, to bych se musela opravdu hodně posunout. Ten můj ženský žebříček tak růžový není. Ještě si budu muset na grandslamovou kvalifikaci počkat, ale snad to přijde dřív nebo později," říká světová juniorská jednička.