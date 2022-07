Největší vítězství mezi dospělými, radovala se Nosková po skalpu Cornetové

"V dospělých určitě jde o mou největší výhru v kariéře," řekla Nosková na tiskové konferenci. "Junioři a dospělí jsou jiná kategorie. Naposledy jsem sice uspěla na turnaji ve Versmoldu, ale to bylo ITF. Tohle je ale WTA. Této výhry si proto cením nejvíc a navíc je to proti hráčce z první stovky, což se mi ještě nikdy nepodařilo," doplnila 112. hráčka světa, která se do čtvrtfinále turnaje WTA dostala vůbec poprvé.

Zatímco její krajanka a vrstevnice Lucie Havlíčková po utkání se světovou dvojkou Anett Kontaveitovou přiznala, že si chtěla utkání hlavně užít, Nosková šla do duelu proti Cornetové s odhodláním zvítězit. "Trenér mi právě říkal, že si to nemám užívat, ale jít vyhrát. Že si můžu užívat něco jiného. Mám na to stejný názor," řekla s úsměvem Nosková.

Utkání bylo pro ni o to těžší, že Cornetová je známá výbornou obranou. Nosková ji často dokázala zatlačit do defenzivy, Francouzka ale i z těžkých pozic získávala výměny ve svůj prospěch.

"Já jsem věděla, že to bude těžké hlavně z této stránky. S tím jsem do toho šla. Ale i tak to bylo vyčerpávající. Hlavně mentálně, že ta výměna pořád neskončila," podotkla Nosková. Zápas proto trval dvě hodiny a 27 minut. "Cítím se dost unavená. Vzalo mi to hodně sil. Alizé je udržující hráčka, která chce hodně běhat a hrát to přes výměny, a já jsem pravý opak. Nějak jsme to zprůměrovaly, ale i tak to bylo docela dlouhé," řekla Nosková.

Foto: Ondřej Deml, ČTK Linda Nosková v zápase proti Alizé CornetovéFoto : Ondřej Deml, ČTK

Další test psychiky přišel pro Noskovou v rozhodující zkrácené hře, v níž vedla již 6:2 a měla čtyři mečboly. Cornetová je ale dokázala všechny odvrátit a podobně si vedla i při pátém za stavu 6:7. "Většinou ty mečboly byly, že si to hrála, šlo to na lajnu a já na to nejlépe nezareagovala. Ona to zahrála dobře a já k tomu dala pár nevynucených chyb. Nakonec jsem to ale zvládla a jsem za to ráda," podotkla Nosková.

Po utkání se proto těšila především na odpočinek. "Asi strávím další tři hodiny ve studené vodě," uvedla s úsměvem sedmnáctiletá tenistka. "Dám si dobrou večeři a půjdu brzy spát," doplnila.

Foto: Ondřej Deml, ČTK Alizé Cornetová v zápase proti Lindě NoskovéFoto : Ondřej Deml, ČTK

V dalším kole ji čeká Hibinová, která vyřadila úřadující šampionku a nasazenou dvojku Barboru Krejčíkovou. Ačkoliv o deset let starší Japonce patří v žebříčku WTA až 251. místo, Nosková je opatrná.