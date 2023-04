Neskutečný servis, ohromná profesionalita. Teenagerky si vychutnávají týmovou premiéru

„Je to jedinečný, když je tady kolem celý tým. Normálně se takhle s holkama na kurt nedostanu," cení si Nosková. „Prostě super. Jsem ráda, že tu můžu být. Jsem ready od rána do večera, klidně i o půlnoci. A budu se snažit holky na zápas co nejlíp připravit," hlásila Bejlek z tureckého Beleku, kde se kvalifikační utkání s Ukrajinkami v pátek a v sobotu uskuteční.