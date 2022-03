Nominace na Britky bez tří velkých opor. Vítězka US Open má ale dorazit

„Není to šťastné z mého pohledu dělat nominaci tak brzy mezi turnaji v Indian Wells a v Miami, ale ještě hodinu před losováním můžeme udělat tři změny," připomněl český kapitán Petr Pála, který pro souboje na domácí antuce vybral kvarteto: Markéta Vondroušová, Tereza Martincová, Kateřina Siniaková a Karolína Muchová.

„S Kájou a s Petrou jsme se domluvili, že teď nebudou v nominaci. Obě už ve Fed Cupu předvedly obrovské srdce, ale věřím, že i bez nich postoupíme do finálového turnaje a pak se v listopadu uvidí. Pokud jde o Báru a Marušku Bouzkovou, tak obě jsou zraněné. Jedna se odhlásila z turnaje, druhá skrečovala. Uvidíme... každopádně máme v nominaci ještě jedno volné místo," řekl kapitán.

Do Prahy by s britským týmem měl dorazit i loňská senzační vítězka US Open ve dvouhře Emma Raducanuová. A spolu s ní trio Harriet Dartová, Katie Swanová a Sonay Kartalová.