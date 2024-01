Nosková postoupila v Brisbane do čtvrtfinále, Macháč a Plíšková vypadli

Plíšková nevstoupila do zápasu dobře a rychle prohrávala 0:3. Ve druhé sadě dokázala bývalá světová jednička srovnat, ale v rozhodujícím setu ztratila za stavu 2:3 podání a Ostapneková už výhodu nepustila.

Jednatřicetiletá Plíšková prohrála s vítězkou Roland Garros z roku 2017 potřetí za sebou, když s Ostapenkovou ztratila i oba loňské zápasy. Lotyška si o postup do semifinále zahraje s další bývalou jedničkou Viktorií Azarenkovou z Běloruska.

Macháč v prvním setu otočil čtyřmi body za sebou nepříznivé skóre 3:5 a obrat z 0:2 na 3:2 předvedl i v rozhodující sadě. Na čtvrtfinále to však nestačilo, protože v tie-breaku třiadvacetiletý Čech prohrál 4:7.

„Odehrála dobrý zápas,“ pochválila soupeřku Gauffová. „Znám ji od deseti let, ve Francii jsme i s její sestrou trénovaly ve stejné akademii. Je skvělé ji vidět na tour a jsem si jistá, že to dotáhne daleko,“ přidala úřadující vítězka US Open.