Od ponížení k triumfu. Emotivní Djokovič nacpal dceru do poháru, soupeřům vyslal nelítostný vzkaz

„Měl jsem nervy, ale jsem vděčný, že jsem nakonec zápas doservíroval. Už je to sedm let, co jsem tenhle turnaj naposledy vyhrál. Ale fakt, že jsem tak dlouho čekal, dělá tohle vítězství ještě sladším," zářil Srb bezprostředně po zápase.

„Měl jsem tu manželku a své dvě děti. Sledovaly mě od prvního do posledního míčku. myslím, že je to vůbec poprvé, co jsem tohle zažil. Je to pro mě mimořádné. Jsem moc vděčný, že tu se mnou byly," děkoval své rodině.