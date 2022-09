Tajemství tenisového konce Rogera Federera: V ten okamžik přišel o naději, popisuje kouč legendy

Svůj poslední zápas odehrál možná trošku symbolicky na "svém" Wimbledonu v loňském roce, když ve čtvrtfinále podlehl polskému tenistovi Hubertu Hurkaczovi. Už samotný duel dohrával Roger Federer s bolestí v té době už dvakrát operovaném pravém koleni.

Přesto věřil, že do třetice by to mohlo vyjít. Na víc než rok se vytratil s tenisového světa, po operaci podstoupil náročnou operaci a začal s rehabilitací a tréninkem. Datum jeho návratu se však několikrát odkládalo až přišlo to, co přijít muselo.

Foto: Thomas Peter, Reuters Legendární tenista Roger Federer končí kariéru!Foto : Thomas Peter, Reuters

"Pro návrat do vrcholné formy jsem udělal všechno, ale tělo mi dalo jasnou odpověď. Je mi 41 a za 24 let jsem odehrál přes 1500 zápasů. Takže z celého srdce děkuji všem lidem na světě, kteří jste malému podavači míčku z Basileje pomohli splnit dětský sen. A velké dík také patří tenisu - miluji tě a nikdy tě neopustím," oznámil ve čtvrtek prostřednictvím sociálních sítí legendární Švýcar.

Co se však opravdu kolem nepovedeného návratu dvacetinásobného grandslamového vítěze přihodilo, popsal pro chorvatská média až jeho kouč a bývalý elitní tenista Ivan Ljubičič. "Nestalo se to jen tak, z čista jasna. Všechno se zdálo být v pořádku. Vypadalo to, že rekonvalescence jde dobře. Až do Wimbledonu. Pak přišly problémy," popisuje Chorvat.

A pokračuje. "V koleni se mu zase objevila voda. V ten moment se rozhodl, že už tohle nechce podstupovat, že už je z toho prostě unavený. Udělal pro návrat naprosto vše, co bylo v jeho silách, ale nevyšlo to. Je to škoda, ale nic nejde dělat věčně, muselo to přijít," pokračuje Ljubičič.

Loučení Rogera Federera vzbudilo obrovský ohlas v celém tenisovém světě. Ke kariéře jednoho z nejpopulárnějších tenistů historie se v superlativech vyjádřili prakticky nejen tenisté a tenistky, ale i řada osobností politického či kulturního světa.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Roger Federer během tenisového turnaje Laver cup v Praze.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Drahý Rogere, můj příteli i soupeři. Doufal jsem, že dnešní den nikdy nepřijde. Je to smutný den pro mě osobně, ale i pro fanoušky z celého světa. Bylo mi ctí sdílet s tebou celé ty roky a prožívat neuvěřitelné okamžiky na kurtu i mimo něj," psal velký Švýcarův rival Rafael Nadal.