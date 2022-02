Pecka! Navrátil netají nadšení z Lehečky. Proč to nezkusit i proti Tsitsipasovi?

Co na Jirkovy výkony v Rotterdamu říkáte?

Je to velká pecka! Každý den spolu mluvíme a jsem v kontaktu i se synem, který Jirku vede. Už to začalo kvalifikací, ve které porazil šikovného Mouteta, což je velký francouzský talent.

A pak si vyšlápl na Shapovalova, čtvrtfinalistu Australian Open, 12. hráče světa...

Foto: @perdazd, Twitter Jiří Lehečka zažívá snový debut na okruhu ATP.Foto : @perdazd, Twitter

Říkal jsem Jirkovi, že nemá co ztratit. A šance je porazit ho spíš v 1. kole než někde v semifinále. To se potvrdilo, protože Shapovalov dělal velké chyby. Ale to Jirkův výkon nesnižuje.

Proti nizozemské jedničce Van De Zandschulpovi pak Lehečka předvedl i velký obrat.

Prošel si trochu peklem, protože špatně začal. Bylo to 1:6, vypadalo to bídně, ale Jirka je ohromný bojovník, v hlavě si to rychle srovnal. Dnes taky věděl, že šance dostat se do semifinále je obrovská. S Italem Musettim se znají od juniorů. Čtvrtfinále dobře odstartoval, ale v první hře druhé sady nevyužil pět brejkbolů a začal dělat chyby. A zase to bylo 1:6 a navrch 0:2 ve třetím. Takže znovu si prošel krizí, ale opět se srovnal a semifinále je neskutečný úspěch. Dostat se na první pětistovku ATP v životě a uhrát na ní takový výsledek je vynikající. Teď bude i v první stovce, co víc můžeme od Jirky chtít...

Foto: Peter Dejong, ČTK/AP Jiří Lehečka se při svém snovém debutu v hlavní soutěži turnaje ATP Tour nezastavil v Rotterdamu ani ve čtvrtfinále.Foto : Peter Dejong, ČTK/AP

Čím to je, že je tak silný psychicky?

Je to bojovník. Nevzdá se. A neskrečuje zápas, ani kdyby ho postihlo cokoliv. Občas se mu ale stává i s lepšími hráči, že má malinké výpadky. Když třeba nepromění brejkboly, tak si to v hlavě promítá i ten další game. Stalo se mu to s Musettim i s Van De Zandschulpem. Ale tyhle zápasy ho strašně moc posunují. Vyhrát takové těžké tříseťáky má pro něj velký význam.

Fyzicky rozhodně vypadá nabušeně.

Připravený je perfektně. Kondice je jeho velkou předností a vždycky byla. V Rotterdamu už zvládl pět zápasů, z toho třikrát na tři sety. Ale ta vítězství ho nabíjí. Kondiční problém nemá. A zahrát si na centrkurtu proti Tsitsipasovi pro něj bude čest. Vůbec nemá co ztratit. Ale i takový hráč se dá porazit, i když je to obrovské sousto. V tenise to prostě někdy tak je. Proč to nezkusit i proti Tsitsipasovi?

Co se vám teď na Lehečkově tenisu nejvíc zamlouvá?

Strašně zapracoval na servisu. Podává 220 km/h a umí vynikající kick, skáče mu to vysoko. A pak má fantastický bekhend. Jak křížem, tak i po čáře to dovede zabít. Hodně vylepšil i forhend, který je velice slušný a s mým synem Michalem zapracovali také na přechodu na síť. Hlavně s Van De Zandschulpem toho Jirka využíval a zakončoval výměny voleji.

Když to dobře půjde, nemusel by na příštím grandslamu v Paříži ani do kvalifikace.