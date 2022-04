Světová sedmička Plíšková v šestém zápase sezony, do níž po prosincové zlomenině ruky vstoupila až v březnu, utrpěla čtvrtou porážku.

Zápas s 31. hráčkou světa Samsonovovou se lámal v devátém gamu prvního setu za stavu 4:4. Třicetiletá Plíšková v něm udělala čtyři dvojchyby a poprvé ztratila servis. O sedm let mladší Ruska brejk potvrdila, získala první set a pohodu si přenesla do úvodu druhé sady, v níž okamžitě vzala Plíškové další podání.

Výhodu brejku si Samsonovová udržela až do konce. Česká tenistka měla největší šanci na srovnání stavu v osmém gamu, kdy se dostala ke třem brejkbolům, ale ani jeden nevyužila. Zatím tak Plíšková letos marně čeká na dva vyhrané zápasy za sebou.

Dvacetiletý Lehečka nedotáhl do úspěšného konce dobře rozehraný zápas. Do boje se světovou osmičkou vstoupil báječně a první set vyhrál za 37 minut. Poté držel krok s favorizovaným soupeřem i ve druhé sadě, ale největší výhru v dosavadní kariéře nakonec nevybojoval.

Lehečkovým největším vítězstvím na okruhu ATP tak zůstává únorový triumf nad tehdejším dvanáctým hráčem světa Kanaďanem Denisem Shapovalovem na turnaji v Rotterdamu, kde nakonec český talent došel do semifinále.

Obhájce titulu Dalibor Svrčina postoupil na challengeru TK Sparta Prague Open do čtvrtfinále. Český hráč porazil antuce ve Stromovce ve druhém kole 6:3 a 6:4 Oleksije Krutycha z Ukrajiny, který do soutěže prošel z kvalifikace.

Devatenáctiletý Svrčina začal utkání ztrátou podání, ale vývoj otočil a zápas zvládl za hodinu a 17 minut. "Každý den se na sobě snažím pracovat, co nejvíc to jde, a vyplácí se to. Je super, že jsem vyhrál dva zápasy bez ztráty setu, ale ještě nechci končit," řekl Svrčina webu Tenisový svět. Dohromady s loňským ročníkem vyhrál na Spartě už sedmkrát v řadě.