Plíškovou povede opět Němec Bajin

Osmatřicetiletý kouč vedl Plíškovou od listopadu 2020 do letošního července. Vítězka 16 turnajů WTA ve dvouhře se pod jeho vedením dostala vloni do finále Wimbledonu. V této sezoně se jí však po zlomenině zápěstí tak nedařilo a v létě spolupráci s Bajinem ukončila.

S Friedlem se sice dostala do semifinále turnaje v Torontu a do čtvrtfinále US Open, ve světovém žebříčku však klesla na 31. místo.