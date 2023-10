Pojď! Česká naděje se stěhuje mezi dospělé. V Transylvánii už zaťala drápek

To Bartůňková, která se ve virtuálním žebříčku posunula na 260. pozici, je mezi hráčkami do 18 let šestá. A nad ní jsou i její spoluhráčky z vítězného juniorského týmu BJK Cupu 2021 Sára Bejlek a Brenda Fruhvirtová. O budoucnost českého ženského tenisu snad není třeba se bát.