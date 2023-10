Snad holky do Cancúnu vůbec odletí… Kapitán před finále v Seville pro jistotu oslovil Bouzkovou

Jak je na to tedy váš tým po zdravotní stránce?

Jsem v kontaktu se všemi holkami, zdravotně to není žádný zázrak. Kája Muchová nehrála žádný zápas od US Open, i když odcestovala do Číny, ale když se dozvěděla, že bude na Turnaji mistryň, tak se zase vrátila zpátky. Maky (Vondroušová) hrála vlastně jen jeden zápas, takže je to podobné. Obě se léčí a není to před vrcholem sezony nic skvělého. Hrozně bych jim přál, aby si v Cancúnu zahrály a pak přicestovaly za námi do Sevilly. Sestavu sice máme skvělou, ale je potřeba, aby se obě uzdravily.

Takže za vším jsou ještě přetrvávající problémy z US Open?

Přesně tak, ale nechci moc mluvit za holky, co se týká zdraví. Ale vím, jak se léčí a je to už dlouho. Uvidíme, příští týden už by měly letět. A snad odletí.

Asi budete jako kapitán v Seville nervózně čekat, zda se vám sejde kompletní tým…

První věc je, jestli holky odletí. Samozřejmě jsem nervózní, jsou i nějaké jiné možnosti. Logicky teď musí řešit Turnaj mistryň, aby na něm byly konkurenceschopné. Není to žádná malá akce. Ale věřím tomu, že i když nemají nahráno, tak letos mají skvělou formu a v Mexiku by měly pár dnů na trénink. Je v nich tolik talentu, že by to mohly zvládnout se ctí.

Na první pohled vypadá český tým ultra silný, ale podle vašeho popisu bude všechno mnohem složitější, že?

Tým je skvělý, jsem za to hrozně rád. Vážím si toho, že přes nabitý program dělají holky maximum, ale hrajeme se Švýcarkami už v úterý… To je další věc.

S nějakou náhradnicí pro jistotu počítáte?

Ano, mluvil jsem s Maruškou Bouzkovou, měla by být připravena. Hraje ještě turnaj v Číně, ale bavili jsme se před dvěma dny. Vnímám, že tahle možnost může nastat.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Opory českého týmu Markéta Vondroušová a Karolína Muchová

Dá se ještě něco dodat k extra silné skupině se Švýcarskem a USA?

Je těžká pro všechny. Švýcarky nás dvakrát porazily a chtělo by to nastoupit v silné sestavě, protože hrají velmi dobře tato týmová utkání. Golubicová už se zase klasicky rozjíždí. I když Amerika je nahlášená bez Gauffové a Pegulaové, tak její hráčky budou odpočaté v čele s Keysovou, taky mají velmi silný debl. To je skoro prašť, jak uhoď. Musíme si dát v úterý proti Švýcarsku šanci, aby pak v pátek hrály holky o postup s USA.

Krizová varianta také je, pokud by váš kompletní tým vydržel v Cancúnu až do nedělního závěru. V pondělí by hráčky strávily na cestách a hned v úterý by musely do důležitých utkání.