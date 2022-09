Poslouchá Harryho Stylese a šetří žebříček. Zaberu v přípravě a budu bojovat, slibuje Muchová

„Jde to jedno s druhým. Tenhle rok, to byly hlavně zdravotní patálie. Moc jsem toho nenahrála, i v Americe se zase něco přihodilo. Pro mě teď bude důležité hlavně pořádně natrénovat," říká Muchová, která má nejblíž v plánu menší turnaj v Tallinu. Od pořadatelů ostravského AGEL Open dostala divokou kartu do hlavní soutěže. „To je velká pomoc, protože teď se dostanu na málo turnajů."

Daní za měsíce bez tenisu byl nevyhnutelný žebříčkový pád. Hráčka z top 20 spadla až na současné 235. místo WTA.

„Nejtěžší je, když něco natrénujeme a pak se něco stane. Třeba v Miami a v Paříži jsem už cítila, že se dostávám ke svojí hře, a to jsem ani neodehrála tolik. Zažila jsem toho ve své krátké kariéře už dost. Člověku to nedá moc sebedůvěry, je to smutné. Ale mám v sobě bojovnost a věřím, že se to obrátí a ty problémy už mě nebudou pronásledovat. S koučem Davidem Kotyzou víme, že mám na víc. Tak bojujeme," řekla Muchová.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Majitel zastupující společnosti Perinvest Tomáš Petera a držitelka divoké karty Karolína Muchová.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

„Musím zabrat v přípravě a zkusím z těch zbývajících turnajů vyždímat co to půjde," dodává. Chráněný žebříček, díky němuž startovala i v New Yorku, teď schovává zase na začátek příští sezony.

„Mám už jen čtyři turnaje, takže si je nechám na Australian Open a nějaké tisícovky, než abych to vyplýtvala. Spíš bych se letos přihlásila ještě na nějaké dvěstěpadesátky a stopětadvacítky, kde bych zkusila i kvalifikaci."

Mít víc času v sobě ale má i svoje světlé stránky. Muchová tak strávila nějakou dobu v Olomouci s rodinou. „Pořád tam mám spoustu kámošů. Projít se po městě a zajít do kavárny je pro mě dobrý relax."