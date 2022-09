Turnaj v Ostravě uvidí světovou jedničku Šwiatekovou a přední české hráčky

Turnaj J&T Banka Ostrava Open je v kvalitní kategorii 500 a má příhodný termín. "Je to jedna z posledních možností, jak dohrát body a dostat se na Turnaj mistryň. Zejména pro tu elitní patnáctku je to velmi podstatný turnaj. Jsem hrozně rád, že jsme se dohodli s Igou Šwiatekovou. Pomáhá nám s marketingem v Polsku. Doufám, že uvidíme spoustu polských diváků," uvedl na dnešní tiskové konferenci Tomáš Petera, majitel pořádající agentury Perinvest.

V Ostravě se tenisový turnaj WTA koná třetím rokem za sebou. Pokaždé to bylo v jiném termínu. Zatímco předloni nahradil původní čínské dějiště Čeng-čou a hrál se koncem října, vloni se prestižní akce uskutečnila od 20. do 26. září. Tehdy v Ostravě zvítězila estonská tenistka Anett Kontaveitová, která ve finále porazila Marii Sakkariovou z Řecka.

Obě se přihlásily i letos. Z první desítky světového žebříčku by mělo být v Ostravě pět tenistek. Vedle Šwiatekové a loňských finalistek ještě Španělka Paula Badosaová a Ruska Darja Kasatkinová. Největší českou nadějí by měla být aktuální čtvrtfinalistka US Open Plíšková. O prolomení neúspěchů ve dvouhře se zde mohou pokusit loňská vítězka Roland Garros Krejčíková a semifinalistka Australian Open 2021 Muchová.

Druhá jmenovaná v sezoně poznamenané zdravotními problémy prohrála pět z posledních šesti zápasů a propadla se až do třetí stovky světového žebříčku. Proto byla vděčná za divokou kartu. "Jsem v situaci, že bych se do turnaje nedostala ani do kvalifikace. Loni jsem nehrála, protože jsem byla zraněná. Mám to kousíček z Olomouce, kde mám rodinu. Na turnaj se těším a doufám, že dojdu co nejdál," řekla šestadvacetiletá Muchová.