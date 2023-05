Radiožurnál: Tenisový svaz posílal miliony ze státních dotací svému funkcionáři

"Je to velmi závažné, mě to zaráží a je potřeba rozebrat ty jednotlivé částky a zjistit, jestli byly vynaloženy účelně a v pořádku. A pokud ne, měly by se vrátit," řekl Radiožurnálu člen Národní rady pro sport a senátor za TOP 09 Tomáš Třetina.