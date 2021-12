Rázný zásah. V Číně se hrát nebude. Velké riziko, zdůvodňuje WTA

"Nevím, jak bychom mohli po našich hráčkách chtít tam (v Číně) hrát, když Pcheng Šuaj není dovoleno komunikovat svobodně a je zjevně nucena popírat své obvinění ze sexuálního napadení," uvedl dnes na webu WTA Simon. "Vzhledem k současné situaci mi dělá starosti také velké riziko, jemuž by naše hráčky a pracovníci byli vystaveni, pokud bychom v roce 2022 pořádali turnaje v Číně," dodal.

Pětatřicetiletá Pcheng Šuaj začátkem listopadu zveřejnila, že se stala obětí sexuálního napadení někdejším čínským vicepremiérem Čang Kao-lim. Od té doby byla dvojnásobná grandslamová vítězka v deblu nezvěstná a objevila se až ve videích stranických médií. Záběry byly zveřejněny poté, co se za tenistku postavila celá WTA i hvězdy jako Novak Djokovič nebo Serena Williamsová. S Pcheng Šuaj se pak spojil prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach, kterému hráčka řekla, že je v pořádku a v bezpečí.

"Pokud by mocní lidé mohli umlčovat hlasy žen a zametat obvinění ze sexuálního napadení pod koberec, znamenalo by to pro základy, na kterých byla WTA založena - rovnost pro ženy - obrovskou překážku. Nechci a nemůžu dopustit, aby se tohle WTA a jejím hráčkám stalo," řekl Simon.