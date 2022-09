Roger zanechá obrovskou stopu, řekl o Federerovi bývalý tenista Novák

"Pro mě ta zpráva o jeho konci až tak překvapivá není. Poslední rok od Wimbledonu nehrál, měl operaci kolena a v jeho 41 letech je nesmírně těžké do toho vlaku zase naskočit. Podle mě už neměl nárok na to, aby vyhrál grandslamový titul," řekl Novák v telefonickém rozhovoru s ČTK.

"On tam zůstával jen kvůli tomu, že chtěl být nejlepší v historii. To je ale těžké říct, protože s Nadalem a Djokovičem jsou všichni velikáni. Tím, že ale asi zjistil, že mu to zdraví nedovolí, tak zaslouženě ukončil v 41 letech kariéru," doplnil.

Sedmačtyřicetiletý Novák se s osminásobným vítězem Wimbledonu utkal devětkrát, čtyřikrát jej porazil. "Mám na něj fantastické vzpomínky. Na okruhu jsme se spřátelili, někdy jsme si také zatrénovali. Vždycky jsem mu hrozně fandil," řekl Novák.

"Vystupováním byl vždy sympaťák a líbila se mi jeho technika hry. Vždycky se na něj krásně dívalo. Je to ikona sportu a za posledních dvacet let udělal pro tenis strašně moc. Je legendou a prvním, kdo získal 20 grandslamových titulů. Nadal nebo Djokovič se na něj dotáhli a přeskočili jej, ale on byl první, který tu dvacítku udělal. Zanechal obrovskou stopu," vyzdvihl.

Semifinalista Australian Open z roku 2002 si proti Federerovi nejvíce cenil finálového vítězství z turnaje v Gstaadu, kde jej před devatenácti lety porazil 5:7, 6:3, 6:3, 1:6, 6:3. "Tehdy tam přijel jako wimbledonský vítěz, ale podařilo se mi ho porazit v pátém setu. Tím, že tomu přihlížela má rodina, dvouletá dcera mi pak přiběhla na kurt a hrálo se na plném stadionu v jeho domácím prostředí, na to asi budu vzpomínat nejvíce," uvedl Novák.

Foto: Thomas Peter, Reuters Legendární tenista Roger Federer končí kariéru!Foto : Thomas Peter, Reuters

Rodák z Basileje podle něj zanechal obrovskou stopu nejen v historii tenisu, ale podílel se na i na tvorbě generace současných hráčů. "Stoprocentně, každý mladý tenista má svůj vzor. V této generaci budou vždy takzvaně Rogerovci, Nadalovci nebo Novakovci. Za nás to byl zase Edberg, Becker, Sampas, Agassi, Connors, McEnroe, Lendl. Každý má nějaký vzor a Roger zanechá obrovskou stopu," doplnil Novák.