Siniaková se těší na vtipnou Australanku, do Paříže by ale mohla s Krejčíkovou

„Určitě to bude velká výzva. Po dlouhé době změna. Bude to něco jiného tím, že jsem byla dlouhodobě zvyklá na jinou parťačku,“ líčila Siniaková, která po finále Billie Jean King Cupu oznámila přerušení spolupráce s Barborou Krejčíkovou, se kterou vyhrály sedm grandslamových turnajů ve čtyřhře. „Hodně jsem o tom přemýšlela. Myslím, že to rozhodnutí je správné. Jak se ten rok vyvine, ukáže čas.“

Siniaková v závěru sezony zazářila i na dvou turnajích WTA v Asii, kde k finálové účasti v Hongkongu přidala titul z Nan-čchangu a v singlovém žebříčku zakončila rok 2023 na 45. místě. V deblu je nyní desátá, ale ambice po boku aktuální světové jedničky jsou neporovnatelně vyšší.

„Iniciativa přišla z mé strany. Spolu jsme odehrály pár turnajů, vycházíme spolu, na kurtu je s ní sranda,“ popisovala Siniaková. „Je taky super, že hraje na druhé straně než já. To byla důležitá volba, když jsem hledala spoluhráčku. Je levačka, což může být lehká výhoda na síti, ale nejdůležitější bude, abychom si zahrály pár zápasů a pak uvidíme, jak se to vyvine.“

Vzhledem k tomu, že Hunterová hraje na přelomu roku United Cup, uvidíme nově složený pár až v Melbourne. „Australani dělají velkou podporu a jsou skvělým publikem. Vždycky hnali domácí hráče a hráčky. Těším se na to,“ vyprávěla Siniaková.

Příští rok je ale i olympijský, takže by mohlo dojít k reinkarnaci zlatého českého deblu z Tokia 2021 na kurtech v Paříži. „Uvidíme. Ale určitě jsme obě dvě s Bárou té variantě otevřené. Povídaly jsme si o tom, že když se kvalifikujeme na olympiádu, tak si myslím, že máme velké šance. Byla by škoda to zahodit. Ukončení spolupráce nebylo ve zlém. Domluvily jsme se, že se kdykoliv můžeme vrátit k sobě, takže olympiáda tam figuruje.“