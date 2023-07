Skandál z Paříže je pasé. Bouzková se těší na Prahu, bratr bude sbírat míčky

V pařížském zápase čtyřhry po boku Španělky Sorribesové proti japonské dvojici Katóová, Sutjiadiová šla Bouzková upozornit sudího na umpireu, že jedna ze sběraček pláče. Po chvíli se zjistilo, že to bylo po zásahu tenisákem, který na dívku přes půl kurtu nastřelila Katóová. Ta byla následně podle pravidel diskvalifikována, jenže na sociálních sítích se proti Bouzkové rozjela nenávistná kampaň, kterou Japonka ještě přiživovala účelově sestříhaným videem.

Věčně usměvavá pětadvacetiletá tenistka ještě ve Wimbledonu přiznala, že ji uměle vyvolaný skandál zasáhl. Necelé dva měsíce od incidentu už se k němu ale nechce vracet. „Myslím, že je to pryč, už to neřeším," přikývla Bouzková, která po odstoupení Barbory Krejčíkové bude příští týden na kurtech Sparty turnajovou jedničkou.

„Těším se moc, bude tu skvělá atmosféra. Je to pro mě nová zkušenost být jedničkou a zároveň hrát doma," líčila Bouzková, aktuálně 29. hráčka WTA a osmifinalistka letošního Wimbledonu, kde vypadla po 130minutové bitvě s pozdější šampionkou Markétou Vondroušovou.

„Věřím, že to zase bude super, stejně jako loni, kdy mi při nástupu hráli českou písničku."

Aktuální česká šestka by si určitě ráda znovu střihla finále, na které už je prodáno 95 procent lístků, i když pořadatelé navýšili kapacitu centrkurtu na 2500 míst. Divoké karty do hlavní soutěže pak připadly Lucii Havlíčkové a Barboře Palicové. Do kvalifikace je dostaly Nikola Bartůňková, Dominika Šalková a Tereza Valentová.