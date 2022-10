Skok přes třicet míst. Muchová srovnala brazilskou kometu sezony

„Skvělý, jsem ráda, že se mi povedl vstup do turnaje ve dvou setech. Jo, jsem ráda za každý další zápas," oddechla si Muchová, která se ve druhé sadě vyhrabala i ze stavu 1:4. „Měla jsem tam slabší chvíli, kdy to na mě spadlo, a potřebovala jsem se do toho dostat přes nějakou výměnu, abych se nakopla. A to se podařilo, výborně jsem zareturnovala a došla si pro to.“