SMEČE JANA KUKALA: Hrůza z Argentinců nešla. Zápasy na antuce ale našim hráčům chyběly

V utkání s Tomášem Macháčem se Schwartzman neměl vůbec chytit. Prohrával 2:6 a 0:2 a "bombardoval" našeho hráče druhým servisem rychlostí okolo 120 km/h, prakticky dámským podáním... Kdyby Macháč nepřijel přímo z halového challengeru na hardcourtu v italském Forli, nebylo by co řešit.

Argentinská dvojka Báez v Davis Cupu debutoval a do stavu 5:3 pro Jiřího Lehečku to bylo znát. O týden dřív hrál ale finále na antuce v Santiago de Chile a tak se mu díky větší rozehranosti povedlo zápas otočit.

Oběma našim singlistům chyběla zápasová praxe na antuce. Mohli např. startovat s celým realizačním týmem už na výše zmíněném turnaji v Chile. To se úplně optimálně nabízelo. Zase se potvrdilo, že přechod na antuku není vůbec jednoduchý. Tréninky nejsou totéž co zápas, je potřeba nějaké mače odehrát.

Loni na podzim ve finálové skupině v Innsbrucku byli naši hráči výborně připraveni, mnohem lépe než letos. Macháč porazil Francouze Gasqueta a Brita Evanse. Postup do play off jim unikl jen těsně. Našim nadějným mladým hráčům by se v případě postupu až do podzimního finále hrálo líp i na individuálních turnajích.

I když se výsledek 0:4 zdá jednoznačný, nebylo to tak jasné. Argentinci by po prvním dnu byli rádi i za výsledek 1:1 a našim by se úplně jinak hrála čtyřhra. Ta ale byla zásluhou vynikajícího deblisty Zeballose největším oříškem. Tahle porážka se bere, jako že se to vlastně nedalo vyhrát, ale ztratíte tím rok. A pokud by se prohrálo na podzim v baráži, tak dva... Kluky to přibrzdilo.