SMEČE JANA KUKALA: Snad zase přichází doba bum bum tenisu, Menšík je na něj ideální

Poslední velký mužský turnaj před Masters, který se konal v pařížské hale Bercy, přitom přinesl neuvěřitelný tenis nejvyšší úrovně. Mohl by to být bod zlomu, protože se konečně přišlo na to, že zrychlením povrchu jsou zápasy nejen dramatičtější, ale i na vyšší úrovni. Už by snad mohla skončit éra zpomalování dvorců. V novém trendu, i když ne tak extrémním, se hrálo i Masters v Turíně a finále Davis Cupu v Málaze. Rychlé dvorce zkracují výměny a trvání zápasů, šetří svaly a hlavně klouby hráčů.

Ve čtvrtfinále servíroval Jiří Lehečka do zápasu s Australanem Alexem de Minaurem skvěle a smolnou porážkou se přerušila spanilá jízda z Valencie. Škoda, přišlo mi, že v semifinále s Finy by naši kluci nemohli prohrát. Daviscupový specialista Macháč opět potvrdil svoje kvality a na tvrdém povrchu ještě v soutěži neprohrál. Na jedničce to má Lehečka o mnoho těžší, ale musíme zlepšit kvalitu debla. Adam Pavlásek udělal pokrok, ale potřebujeme sehraný pár, co bude hrát společně více ATP turnajů. Lehečka, který má pro čtyřhru největší dispozice, nestíhá debl hrát. Reálné se mi tak zdají dvě možnosti. Buď by s Pavláskem nastupoval Menšík, který by se díky tomu mohl dál zlepšovat, nebo by stálo za to oslovit Zdeňka Koláře.