SMEČE JANA KUKALA: Zablýskalo se! Už neříkejme, že máme jen ženský tenis

Byla to ohromná šance Francii porazit. Naši hráči byli výborně připravení, i když během sezony měl Jirka Veselý koronavirus a vážnou dopravní nehodu, Tomáš Macháč zase prodělal mononkuleózu. Pro ně je Davis Cup vrchol sezony a bylo to vidět.

Francouzi nastoupili s 'dědečky'. Gasquetovi s Mannarinem je dohromady 68 let. Kdyby tam byl ještě Monfils, tak má tohle trio přes 100 let. U nás se tým jeví mnohem perspektivnější.

Macháč se mi líbil už na olympiádě, ale potřebuje nutně fyzicky posílit. Já zažil příchod dvou špičkových juniorů Nadala a Gasqueta, kteří měli ramínka, že by mohli skákat do flašky. Z Nadala se ale za dva roky stal velký kulturista. Což je výzva i pro Macháče. Má výbornou techniku, ale nemá ještě tolik zbraní. Pořád jsou rezervy v prvním servisu.

Veselý zahrál fantastický tie break a té výhody měl využít. Mannarino neproměnil setbol a byl úplně v šoku. Nemohl přehodit forhend, tam byla ohromná šance to ukončit ve dvou setech, ale bohužel náš hráč nevyužil brejkboly. Škoda, že nebyl agresivnější a víc neútočil. Nominaci si každopádně zasloužil, protože postup do finále zařídil při baráži v Bratislavě. Klíčovou dvouhru s Martinem vyhrál tehdy z mečbolu.

Lehečka by mohl být světovým deblistou. Sadu a půl byl nejlepší na dvorci. Taky byl rozhodnutý dorazit to odvážně a riskantně. Macháčovy returny v závěru druhé sady trochu změkly, ale není to snadné porazit tak úspěšný debl. Ve třetí sadě se už Francouzi chytli, poznali, že to není legrace.