Šokující slova ruské tenisové hvězdy: Už za svou zemi hrát nebudu, sankce jsou správné

"Zákaz startu ruských sportovců? Jasně, je to správně. Aspoň pokud jde o kolektivní sporty. Už si nemyslím, že je to v pořádku v případě individuálních sportů jako je právě třeba tenis," říkala Kasatkinová.

Ruští sportovci již řadu měsíců nastupují pod neutrální vlajkou či u svého jména nemají státní symbol vůbec. "Jsem hrdá na to, že jsem Ruska. A tak to i zůstane. Ale je jasné, že už pod ruskou vlajkou hrát nebudu. A pokud jde o mou kariéru, tenis je jasná priorita. A o to tady jde," říkala vítězka šesti turnajů na okruhu.