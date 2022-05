Španělský přízrak Alcaraz vs. Federer, Djokovič či Nadal? Není dítě, ale monstrum, žasne tenisový svět

„Tento centrální dvorec patřil patnáct let Rafaelu Nadalovi. Dalších patnáct bude pravděpodobně patřit Carlosi Alcarazovi. Právě teď jsi nejlepším hráčem světa." Těmito slovy se hvězdný Alexander Zverev poklonil po drtivé porážce (3:6, 1:6) svému finálovému přemožiteli na turnaji v Madridu Carlosi Alcarazovi. Stejně tak, jak to před ním udělali Rafael Nadal a Novak Djokovič.

Španělský mladík se tak rázem vyšvihl mezi nejužší světovou elitu, když mu patří šestá pozice. Nová ikona světového tenisu však rozhodně nepropadá euforii. "Podívejte se na Rafu, Djokoviče nebo Federera. Všichni se pořád učí a mají co zlepšovat. Proto jsou tak dobří, a proto jsou nahoře tak dlouho, protože na sobě neustále pracují. Totéž chci dělat i já," říkal Alcaraz po svém letošním čtvrtém, celkově pak pátém turnajovém triumfu.

"Je neuvěřitelné, jak je ve svém mladém věku klidný a vyrovnaný. Překonává rekordy a bez debaty je to letos nejlepší hráč světa. Ani o Roland Garros se nemusíme bavit. Na grandslamu sice ještě nikdy neprošel do druhého týdne, ale teď bude jedním z hlavních favoritů. A zaslouženě," ocenil po semifinálové porážce svého soka Djokovič.

A Roger Federer? Svůj první titul získal „až" pět měsíců po svých devatenáctinách na turnaji v Miláně. Premiérový zářez ze svých celkově dvaceti grandslamových titulů si připsal na „svém" Wimbledonu v roce 2003, kdy mu bylo jednadvacet let. A podle expertů se právě Alcarazova hra podobá výkonům švýcarského maestra a držitele 103 turnajových titulů nejvíce.

Z mladého Španěla se tak rázem stal jeden z největších favoritů blížícího se French Open (22.5.). "Právě teď se v sobě snažím zpracovat vše, čím procházím. Je mi jasné, že mě lidé budou po letošních výkonech brát za jednoho z favoritů na vítězství na Roland Garros. Nevnímám to jako tlak, ale jako motivaci. Opravdu se těším, až pojedu do Paříže a budu bojovat o grandslamový titul. Těším se, že i tam ukážu, co umím," uzavírá nová kometa tenisového světa.