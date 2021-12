Světový tenis vyostřuje hrozbu Číně. Je připraven k radikálnímu kroku

"Doufáme, že to nabere správný směr, ale pokud to bude pokračovat jako dosud - tedy neproduktivně - jsme připraveni na to, že v té oblasti nebudeme působit," uvedl Simon v rozhovoru pro agenturu AP několik hodin poté, co v tiskovém prohlášení oznámil pozastavení konání turnajů v Číně a Hongkongu. "Zatím jsme je nezrušili, ale jsme na tuto možnost připraveni. A poté se může diskuze ubírat směrem: Je to jen na rok 2022? Je to také pro budoucnost? Tyhle všechny otázky časem přijdou na řadu."