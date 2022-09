Světový unikát. České tenistky vládnou všem kategoriím juniorských žebříčků!

"Je to nadpozemská síla. Holky jsou skvělé. Máme osm hráček v první stovce a v každé mládežnické kategorii nejlepší hráčku světa. Takhle to snad nikdy nebylo lepší," říká šéf českého tenisu a evropské federace Tennis Europe Ivo Kaderka.

Jeho slova potvrzuje i pohled na žebříčky. Nejlepším tenistkám do 14 let vévodí Alena Kovačková, čtvrtá je Tereza Krejčová, v elitní desítce se drží i Eliška Forejtková.

Ještě větší dominance panuje v ročníku tenistek do šestnácti let. První tři místa si vyhradily Brenda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková a Tereza Valentová. V Top Ten je i sedmá Sára Bejlek a devátá Lucie Urbanová.

A nejlepší tenistky do osmnácti let? První Linda Fruhvirtová, druhá Linda Nosková, třetí Brenda Fruhvirtová, pátá Sára Bejlek a osmá Nikola Bartůňková naprosto potvrzují slova o české dominanci.

Juniorský žebříček pak vede Lucie Havlíčková, která se dostala na US Open do finále dvouhry juniorek, triumfovala ve čtyřhře a je v čele juniorského žebříčku WTA.

"Je to až neuvěřitelné. Dá se říct, že český tenis kraluje ženské části světa. Ať už se bavíme s lidmi z jiných svazů, všichni se ptají, jak to děláme. Od 13 do 19 let máme v ročníku nejlepší hráčky světa. Je to unikum a dává nám to velkou naději, že český tenis bude na vrcholu i v budoucích letech," potvrzuje zlaté časy českého ženského tenisu šéftrenér svazu Jan Stočes.