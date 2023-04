Když osmadvacetiletá rodačka z Oděsy vstupovala na kurt a diváci ji bouřlivě vítali, měla husí kůži. "Ani fyzicky to pro mě nebylo vůbec jednoduché. A ukázalo mi to, že na tom nejsem nejlépe, ale pomalu se do toho dostávám," řekla Svitolinová, jež má s francouzským tenistou Gaëlem Monfilsem dceru Skaï. Ti během jejího návratu na kurt byli doma v Monaku.