Šwiateková chce ve finále ustát atmosféru, Krejčíkovou ocenila za návrat

"Barbora hraje velmi solidně. Vloni ukázala, jak umí být konzistentní. Letos se musela vracet zpět po zranění, ale teď je vidět, že se dostává do formy a minulý týden vyhrála turnaj v Tallinnu," řekla na tiskové konferenci Šwiateková. "Upřímně nad tím ale nepřemýšlím. Budu se na zápas soustředit jako na každý jiný," doplnila.

Jednadvacetiletá rodačka z Varšavy se do finále dostala po výhře nad Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou 7:6, 2:6, 6:4. Proti čtvrtfinálové přemožitelce Terezy Martincové uspěla díky brejku v sedmé hře třetí sady. Ocenila podporu několika tisíc fanoušků, kteří ji přes hranice přijeli podpořit.

Utkání bude i soubojem českých a polských fanoušků v hledišti. Podle organizátorů je vyprodáno. "Upřímně se na to moc netěším, protože hlavní bude soustředit se na tenis. Musím být koncentrovaná. Až se na zápas budeme zpětně dívat na počítači, bude to určitě zábava, ale hádám, že bude těžší se soustředit. Každopádně jsem už po US Open připravena na vše," dodala trojnásobná grandslamová šampionka.