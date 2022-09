Linetteová

Za obrovských ovací fanoušků získala sedmanáctiletá Fruhvirtová pět her v řadě a ovládla finále. Se slzami v očích si vychutnávala životní úspěch, který ji ve světovém žebříčku posune do první stovky. Nyní by si ze 130. příčky měla polepšit na 74. pozici.