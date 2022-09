Lehečka ustál tlak v roli jedničky. Dva body, postup a hurá za písničkou!

„Věděli jsme, že naše forma by měla být daleko před Izraelem. Ale oni předvedli velice slušný a nebojácný tenis. Hráli nad svoje možnosti a žebříčkové postavení," uznal Lehečka. „Čekali jsme ‚tréninkové' zápasy, jenže bylo to úplně jinak," připustil i Navrátil.

„Těžko se to srovnává, když jste 35 týdnů v roce na cestách a Davis Cup je dvakrát do roka. Ale je příjemné to prolomit právě tady v Izraeli. O to víc, že jeho hráči podle papírových předpokladů rozhodně nehráli," řekl dvacetiletý lídr týmu.