TENIS ONLINE: Skvělý obrat, Lehečka jde dál. Nosková vyrovnala. Ve hře je dalších pět Čechů

Necelé dva týdny zbývají do startu nejslavnějšího tenisového turnaje světa Wimbledonu. A přípravy na travnatých turnajích jsou v plném proudu. Dnes jde do akce hned sedm českých tenistů na turnajích v Birminghamu, Londýně a Berlíně. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz. Jiří Lehečka vstoupil vítězně do turnaje v Queen's Clubu. Na londýnské trávě v 1. kole porazil Alejandra Davidoviche ze Španělska 7:6, 6:3.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Jiří Lehečka na archivním snímku.