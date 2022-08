TENIS ONLINE: Tři Češky v boji o osmifinále. První jde do akce Kvitová

Kvitovou s Cirsteaovou spojuje stejný věk 32 let a téměř vyrovnaná bilance v devítce dosavadních vzájemných soubojů, v níž má česká hráčka o jednu výhru navrch. Obě tenistky také v úvodním kole generálky na US Open sehrály třísetové duely se soupeřkami ze Švýcarska. Kvitová úspěšně odvrátila mečbol a dovedla do vítězného konce zápas s Jil Teichmannovou, Cirsteaová si připsala cenný skalp světové jedenáctky Belindy Bencicové.