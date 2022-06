Tenisové zlé ďeťátko. Dělám si věci po svém, říká juniorská šampionka z Paříže Havlíčková

"Když mi před rokem říkali, že bych měl pomáhat Lucce, nevěděl jsem, o co jde. Ale když jsem viděl, že ona je na Spartě takové zlé dětátko, tak jsem si říkal, že to je pro mě zajímavé. Chtěl jsem dokázat, že se může zlepšit, protože píle a šikovnost tam byly. Předtím už jsem spolupracoval s Bárou Strýcovou, ale pořád si na ženský tenis zvykám. Pro mě je to každý den nové, jelikož tady nevíte dne ani hodiny... Lucce jsem se v Paříži snažil pomoct i zkušenostmi, protože jsem tam hrál a vím, jak to tam chodí. Ale bylo to hlavně o ní. Soustředila se nejvíc, co jsem kdy viděl. Titul si zasloužila za bojovnost a všechny ty odtrénované hodiny. Když jí vydrží píle, a tenhle úspěch jí nenaboří morálku, tak pracovitostí a touhou vyhrávat se může odrazit k dalším úspěchům. Zatím si ale myslím, že není třeba dávat si žebříčkové cíle. To si musí říct Lucka, ty číslovky, ale nebalíme ještě ani juniorku. I když do Wimbledonu jsme se rozhodli nejet, jelikož se na něm nerozdávají body. Zkusíme antukové turnaje pořádané ČTS, kde může Lucka uhrát nějaké body mezi dospělými. A pokud by nás Wimbledon lákal, můžeme se tam za rok ještě vrátit."