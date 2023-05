Tenisový turnaj v Římě bude mít do roku 2026 zastřešený centrkurt

Tenisový turnaj v Římě by se měl do roku 2026 dočkat zastřešeného centrálního kurtu. Pořadatelé to oznámili krátce po skončení letošního ročníku, jehož průběh výrazně narušilo deštivé počasí. Informovala o tom agentura AP.

Foto: Gregorio Borgia, ČTK/AP Déšť letos hodně komplikoval program římského turnaje.

Článek Plán přestavby už byl schválen, organizátoři však ještě musí od úřadů získat potřebná povolení. Výstavba střechy, po níž bude centrkurt moci hostit koncerty nebo basketbalové či volejbalové zápasy, bude také využita k navýšení kapacity o dva tisíce míst na 12 500 diváků.