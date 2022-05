Tenista Veselý léčí zranění stehna a před Roland Garros je opatrný

"Nemám žádné očekávání Asi by to ani nebylo po šesti týdnech nicnedělání správné. Síla někde musí chybět," uznal Veselý. "Na druhou stranu mám zkušenosti z dlouhých zápasů, takže věřím, že na jedno dlouhé utkání dokážu zmobilizovat síly. Otázkou je, co to potom s tělem a jaká bude regenerace. Udělám vše pro to, abych byl co nejvíc připraven a vydržel co nejvíc zápasů," dodal nejvýše postavený Čech v žebříčku ATP.