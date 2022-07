Bývalý třetí tenista žebříčku Thiem se vrací letos jen pomalu do formy po zranění zápěstí, kvůli němuž téměř rok nehrál. V Gstaadu postoupil do prvního semifinále od loňského května a usiloval o první finále od Turnaje mistrů 2020. Nestačil ale na favorizovaného Berrettiniho, jenž se objevil na ATP Tour po měsíční pauze a prodělaném koronaviru, který ho připravil o šanci na obhajobu loňského finále ve Wimbledonu. Před domácím turnajem v Kitzbühelu se Thiem vrátí do Top 200 světového žebříčku.