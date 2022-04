Trénink Nadala? Půl hlediště ve varu! Češi si užívají na slavném turnaji, zklamala je Kvitová

Byl pátek, pracovní den. Přesto se u vchodu tvoří před otevřením vstupních bran dlouhá fronta. Je vidět, že Španělé jsou sportovním národem. Důkazem budiž nejen tenisová akce, ale třeba i zmíněné badmintonové ME. Návrat domácí hvězdy Caroliny Marín, v zápase proti Češce Tomalové, přišla sledovat plná hala.

U tenisových kurtů se dá čekat ještě větší nával. Akci si ale nenechali ujít ani Češi. Redaktor Sport.cz prvního odhalil hned u vstupu do areálu. Šedesátník se španělskou vizáží, ale s českou šálou kolem krku hrdě zahlásí: "Su Brňák". A následně se rozpovídá, co jej na akci přivedlo.

"Manželka mi lístek dala už před dvěma lety k narozeninám, minulý rok byl ale kvůli covidu bez diváků, tak jsem jel až letos," vykládá nadšenec, který hraje tenis celý život. Když mu jeho žena vstupenku za tisíc eur věnovala, měl radost. A co víc, jeho syn v Madridu studuje, takže spojí příjemné s užitečným.

Vstupenky na úvodní dny turnaje jsou pochopitelně levnější. I na centrkurt je lze pořídit ia za ceny kolem deseti euro. Na kurt Manola Santany nastoupila mezi prvními i Petra Kvitová. Té si pořadatelé váží, svědčí o tom fakt, že dvojnásobnou wimbledonskou vítězku nasadili na největší dvorec areálu, ač si o to výkony z poslední doby příliš neříkala. Na hlavním kurtu visí její podobizna s dalšími vítězi turnaje. Trojnásobná madridská šampionka má hodně lukrativní místo, hned vedle Rafaela Nadala!

Největší dvorec, který pojme kolem deseti tisíc lidí, je nádherný. Na Kvitovou se přišla podívat zhruba tisícovka fanoušků. Lvice z Fulneku však nepřekročila svůj stín. Kupila chybu za chybou a utkání prohrála. "Byl to asi nejslabší zápas, co jsme tu zatím viděli," krčí bezmocně rameny trio kamarádů ze Svitav.

Náladu si jdou spravit do Tennis Garden, do které jsou zasazeny menší a tréninkové dvorce. Na zahálení není čas, spěchá se na souboj generací, kdy se Linda Fruhvirtová utkává s estonskou ranařkou Kaiou Kanepiovou. Ani tady to pro české barvy nekončí dobře. Přichází tedy chvíle pro občerstevní. Ve stáncích najdete burgery, hotdog, zmrzlinu, bagety s tamní specialitou - salámem jamón, nachos a další fast food produkty.