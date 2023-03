Ukrajinka po životním triumfu nepodala Rusce ruku: Tenhle titul je pro ty, co doma bojují a umírají

🏆🇺🇦Ukrainian tennis player @marta_kostyuk won her first WTA title in #Texas , defeating Russian Varvara Gracheva.

„A to nejen tak, že řeknou, že nechtějí válku. Protože to pak staví do pozice, jako bychom my (Ukrajinci) chtěli válku. To je samozřejmě hloupost. Kdokoliv tuhle válku odsoudí, má pochopitelně plné právo na turnajích hrát. Ale ti, co ne ... to je podle mě zcela nehumánní," vysvětlovala dříve.