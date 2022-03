Urážka Fruhvirtové! Příšerné chování. Experti tepou Azarenkovou za bizarní konec

„Největší neúcta tkví v tom, že odešla z kurtu, aniž by vysvětlila důvod pro skreč. Myslím, že by se tím WTA měla zabývat," zlobí se Hantuchová.

„Pro mě je tohle hodně bizarní a velká urážka publika, rozhodčí a především Lindy. Myslím, že Vika dobře věděla, že když bude pokračovat ve stejném stylu, bude stejně z krutu rychle venku. Ale způsob, jakým to udělala, to není hezké chování," dodala bývalá slovenská tenistka.

„Dnes jsem na kurt vůbec neměla jít. Poslední dva týdny pro mě byly v osobním životě extrémně stresující. Předchozí zápas mě hrozně vyčerpal, ale chtěla jsem znovu hrát před skvělým publikem, které mě pomohlo v prvním duelu. Chtěla jsem nastoupit a zkusit to, byla to ale chyba. Vezmu si pauzu a doufám, že budu schopná se vrátit," napsala Azarenková.

„Omlouvám se fanouškům za to, co se stalo, protože byli skvělí a povzbuzovali mě. To byl také jediný důvod, proč jsem nastoupila. Vždy se těším na výzvy a zápasový tlak, ale dnes to bylo příliš. Musím se z toho poučit. Ráda bych také pogratulovala soupeřce a popřála jí hodně štěstí na turnaji a do začátku její profesionální kariéry," vzkázala české soupeřce bývalá světová jednička.