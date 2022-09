Alcaraz v nedělním finále ve Flushing Meadows porazil 6:4, 2:6, 7:6 a 6:3 Caspera Ruuda z Norska. "Myslím, že zatím je tak na 60 procentech toho, co může dokázat," citovala agentura AFP Ferrera. "Ještě může zlepšit hodně věcí. On to ví, já to vím a budeme na tom pracovat," uvedl bývalý první hráč světa a vítěz Roland Garros z roku 2003. "Že je teď světovou jedničkou, neznamená, že se přestane zlepšovat. A já tu jsem od toho, abych mu to neustále připomínal," dodal.