Ostatní: vyznačuje se celodvorcovým stylem hry, nejsilnější je ale na podání a při hře ze základní čáry; pomáhá mu fyzická kondice, přes svůj věk se může pyšnit vypracovanými svaly a skvělou výdrží; s tenisem začal ve třech letech, na kurty ho přivedl otec, ředitel tenisové školy; výrazných úspěchů dosáhl už v mládežnických kategoriích, byl mimo jiné mistrem Evropy do 16 let; v 15 letech přišel do akademie vedené bývalou světovou jedničkou Juanem Carlosem Ferrerem, který je dodnes jeho trenérem; tenisoví odborníci Alcaraze často označují za nástupce jeho krajana Rafaela Nadala, i když on sám tvrdí, že jeho tenis je podobný spíše hře Švýcara Rogera Federera; experti mu předpovídají velkou budoucnost; do US Open došel na grandslamu nejdále do čtvrtfinále na letošním French Open, kde ho ve čtyřech setech vyřadil Němec Alexander Zverev; po triumfu na US Open se stane světovou jedničkou, nejmladší v historii; dosud tento primát patřil Australanovi Lleytonu Hewittovi, jenž se stal lídrem žebříčku v polovině listopadu 2001 ve 20 letech a necelých devíti měsících, Alcaraz je zhruba o rok a čtvrt mladší; mezi profesionály hraje od roku 2018, na odměnách zatím získal devět milionů dolarů.