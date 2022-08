"Jsme spolu hodně v kontaktu. Mám obrovskou radost, že se jí daří a válcuje soupeřky. Věřím, že za rok už tady budeme hrát obě. Myslím, že přerostla úroveň turnajů, na kterých dosud hrála a mohla by se střetávat se soupeřkami ze špičky," řekla Fruhvirtová českým novinářům. "Je skvělé mít ségru, která dělá stejný sport. Procházíme si stejnými situacemi. Chápeme se a jsme nejlepší kámošky. Když jsme každá na jiném kontinentu, chybí mi. Zároveň věřím, že brzy budeme jezdit spolu. Jsem na ni moc pyšná. Zaslouží si vše, co teď vyhrává," doplnila.

Také 167. hráčka světa potvrdila v New Yorku svůj talent. Na US Open patří k nejmladším hráčkám v hlavní soutěži, proti Wang Sin-Jü neztratila ani set a posouvá si životní maxima. "Je to něco úžasného. Právě kvůli takovým zápasům tolik makáme. Jsem šťastná, že jsem po kvalifikaci zvládla i další utkání," vyprávěla Fruhvirtová. "Musela jsem být silná v hlavě. Byl to můj první zápas na grandslamu a k tomu vidina šance, že mohu jít dál. Soustředila jsem se na věci, které mohu ovlivnit, a mohu si jet to své," řekla sedmnáctiletá tenistka.