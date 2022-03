Dosud každý ze čtyř grandslamů přistupoval k rozhodujícímu setu jinak. Desetibodový tie break se zatím hrál jen na Australian Open, US Open používá i v pátém setu klasický tie break hraný do sedmi bodů. Ve Wimbledonu se zkrácená hra do sedmi dostane ke slovu až za stavu 12:12. Roland Garros je jediným grandslamem, kde se stále hrálo bez tie breaků a vítěz musel zvítězit rozdílem dvou gamů.