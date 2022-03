Dvaadvacetiletá rodačka ze Sokolova před měsícem v Dubaji nenastoupila do semifinále kvůli zranění pravého přitahovače. Na elitním turnaji v Indian Wells, přezdívaném pátý grandslam, prošla z Češek jako jediná do osmifinále. Estonku Anett Kontaveitovou Vondroušová udolala v pondělí po takřka tříhodinovém boji a podobný zápas předvedla o den později proti Kuděrmětovové.

"Byl to bláznivý zápas. Znám Markétu, je to ohromná bojovnice. Takže jsem se připravovala na to, že to bude opravdu hodně náročný souboj," řekla pro web WTA Kuděrmětovová, jíž o kolo dříve vzdala kvůli zranění jiná česká tenistka Marie Bouzková.