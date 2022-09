Havlíčková má z US Open juniorský titul ve čtyřhře, finále dvouhry prohrála

Sedmnáctiletá tenistka Lucie Havlíčková Tenistka získala na US Open stejně jako na Roland Garros juniorský titul ve čtyřhře. V New Yorku uspěla s Ruskou Dianou Šnajderovou. Naopak ve finále dvouhry prohrála na betonových dvorcích v New Yorku s Alexandrou Ealaovou z Filipín 2:6, 4:6. Přišla tak o možnost zopakovat červnový double z Roland Garros.

Foto: Mike Lawrence , ČTK/AP Česká tenistka Lucie Havlíčková v akci na US Open.Foto : Mike Lawrence , ČTK/AP

Havlíčková držela v úvodu finále krok, od stavu 2:2 však prohrála čtyři gamy za sebou a první set ztratila. Ve druhé sadě přišla ze začátku o podání, brejk ale ihned soupeřce oplatila. O porážce české tenistky rozhodla devátá hra, kdy Havlíčková přišla znovu o servis. Ealaová poté duel dopodávala. Ve Flushing Meadows tak Havlíčková uspěla ve čtyřhře, když po boku Šnajderové uspěla proti německé dvojici Carolina Kuhlová, Ella Seidelová. V Paříži triumfovala Havlíčková v deblu s jinou českou tenistkou Sárou Bejlek. Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů): Juniorky: Dvouhra - finále: Ealaová (10-Fil.) - Havlíčková (2-ČR) 6:2, 6:4 Čtyřhra - finále Havlíčková, Šnajderová (1-ČR/Rus.) - Kuhlová, Seidelová (Něm.) 6:3, 6:2