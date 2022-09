"Moc jsem od sebe před turnajem neočekávala. Byla to velká výzva," říkala Šwiateková na kurtu. "Jsme v New Yorku, je to tu šílené, divoké a hlasité. Chtěla bych pogratulovat Uns ke skvělému turnaji i sezoně. Pokud se mi podaří i díky tomu vítězství sjednotit náš svět, tak je to přesně to, co přece potřebujeme. A chtěla bych poděkovat i svému týmu. Jsem občas tvrdohlavá a vím, že to nemáte se mnou jednoduché. Ale bez vás bych nebyla tak připravená."