Šestadvacetileté Češky nastoupily necelých čtyřiadvacet hodin poté, co absolvovaly úvodní kolo proti Rumunkám Monice Niculescuové a Gabriele Ruseové. Možná únava na nich nebyla znát. Vyhrály úvodních pět her a celou první sadu získaly za sedmadvacet minut.

"Z naší strany to byl určitě lepší zápas. Hrály jsme aktivně a nedaly soupeřkám moc šancí. Důležité bylo, že jsme chytly začátek a pak je tlačily," řekla po utkání českým novinářům Siniaková.

"Byla jsem trochu unavená, ale spíše tomu pomohlo jedno podklouznutí. To mě rozhodilo a pak jsem to cítila. Pomohla mi však fyzioterapeutka. Nad skrečí jsem neuvažovala. Tak hrozné to nebylo," řekla Siniaková.