"Jsou to super zkušenosti, které se neodmítají. Bohužel ale přišla pokaždé prohra. Mrzí mě to. Na grandslamy jezdím s přáním uhrát víc, než se jen zúčastnit. Tak to ale je, musíme to přijmout a vzít to jako motivaci do dalších dní. Grandslamy jsou největší turnaje na světě a musíme se naučit vyhrávat i tady," řekl Lehečka českým novinářům v New Yorku.